Нижегородские ученые получат грант на создание вакцины от рака мозга

Ученые ННГУ им. Лобачевского получат грант на создание вакцины от рака мозга, сообщается в Telegram-канале «ProСтратегию». Сейчас нижегородцы исследуют свойства клеток рака мозга человека — одного из самых злокачественных новообразований центральной нервной системы. Все известные методы борьбы с ним малоэффективны.

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На новый проект ученые получат грант Российского научного фонда. Они изучат возможность настроить противоопухолевый иммунитет. Ранее научная группа создала вакцину, которая оказалась эффективной при испытаниях на клетках животных. Экспертам предстоит провести аналогичные исследования на человеческом опухолевом материале.

«Ожидается, что результаты станут фундаментом для дальнейшего создания персонализированной противоглиомной вакцины», — говорится в сообщении.



Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось о том, что нижегородские ученые разработали первый в России оптоакустический ангиограф.