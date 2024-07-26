В России ИИ обучили определять содержание лейкоцитов в крови с точностью 90%

Российские специалисты разработали нейросеть, определяющую содержание в крови лейкоцитов с точностью 90%. В будущем эта технология может стать основой метода анализа крови без использования шприца, сообщили ТАСС в пресс-службе Университета Иннополис.

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Повышение количества лейкоцитов в крови может говорить о воспалении и развитии инфекционных заболеваний.

"Вместе со специалистами Исследовательского центра в сфере искусственного интеллекта вуза в работе приняли участие ученые Научно-исследовательского центра биомедицинской фотоники Орловского госуниверситета им. И. С. Тургенева. Авторы предложили использовать ИИ для анализа видео кровотока в капиллярах, сделанного с помощью специального микроскопа. В будущем подход может использоваться для оперативного анализа крови без использования шприца", - уточнили корреспонденту ТАСС в вузе.



На этапе разработки исследователи обучали нейросеть на искусственно сгенерированных изображениях, на которых имитируется движение красных и белых кровяных клеток. ИИ должен был классифицировать образцы, определив высокие и низкие концентрации лейкоцитов. Качество видео специально занижалось для воссоздания условий использования инструментов капилляроскопии.

"В результате исследований мы научились определять более крупные белые кровяные клетки - лейкоциты - с точностью выше 90%. Предложенный метод c обучением по случайно выбранным фрагментам изображения примерно на 10% повысил точность подсчета кровяных клеток. Эксперименты также показали, что обучение моделей по видео происходит быстрее, а предсказания точнее в сравнении с обучением на статичных изображениях", - пояснил научный сотрудник Исследовательского центра в сфере искусственного интеллекта Университета Иннополис Алексей Корнаев, чьи слова приводит пресс-служба вуза.



По словам студента ОГУ имени И. С. Тургенева Данила Афончикова, подход может ускорить разработку неинвазивного метода анализа крови.