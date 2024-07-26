В каком возрасте олимпийцы достигают пика физической формы

Успешность олимпийских спортсменов зависит в том числе и от их возраста. Специалисты проанализировали статистику и узнали, когда олимпийские легкоатлеты показывают пиковые спортивные результаты.

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Результаты нового исследования были опубликованы в журнале Significance.

Лёгкая атлетика включает бег, прыжки, метания и многоборье. При этом прогресс в карьере большинства спортсменов обычно визуализируется в форме колоколообразной кривой. Получается, что они тренируются несколько лет, чтобы достичь своего пика, а затем их результаты постепенно снижаются.

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Учёные собрали набор данных о результатах карьеры по годам от каждого легкоатлета, который принимал участие в индивидуальном виде спорта на Олимпиаде с Игр 1996 года в Атланте. Учитывались всего пять факторов. Это пол, национальность, тип мероприятия, как долго спортсмен тренировался на элитном уровне и был ли это олимпийский год.

Выяснилось, что средний возраст участия легкоатлетов-олимпийцев оставался на удивление стабильным как для мужчин, так и для женщин за последние три десятилетия. Это чуть меньше 27 лет. После 27 лет вероятность того, что пик формы спортсмена ещё впереди, составляет всего 44%. С каждым же годом эта цифра снижается.