Ученые предположили, к чему приводит излишняя влюбчивость

Большинство из нас хотя бы раз в жизни влюблялись. Опыт влюбленности у всех разный: для одних это постепенное осознание, для других — мгновенный и страстный порыв. Черту характера, различную для каждого человека, назвали «эмофилия».

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«Два фактора — как легко и часто человек влюбляется — отражают одно взаимосвязанное явление, которое обозначается как "эмофилия". Легкость и частота влюбленностей обычно сводятся в одно измерение из-за сильной связи между ними», — отмечают психологи.



Научных исследований эмофилии весьма немного, и все они проведены социальным психологом Дэниелом Джонсом или в сотрудничестве с ним. Однако новое исследование немного исправляет ситуацию, поскольку в нем приняли участие норвежские и шведские добровольцы, а не американцы или канадцы. Психологи набрали 2600 участников и задавали им вопросы на темы отношений, пытаясь измерить уровень эмофилии.

Ученые попытались найти связи между эмофилией и другими чертами личности. Оказалось, что эмофилия слегка связана с макиавеллизмом и психопатией, и чуть более сильно — с нарциссизмом. Впрочем, у нее также есть небольшая корреляция с такими положительными чертами, как экстраверсия, покладистость и открытость.

Однако главный вопрос заключался в том, как эмофилия влияет на личную жизнь — в частности, как она связана с количеством романтических отношений и количеством измен? Выяснилось, что склонность легко и часто влюбляться приводит к тому, что человек чаще вступает в новые романтические отношения. Это также объясняет связь повышенного уровня эмофилии с неверностью.

Впрочем, исследование проводилось перекрестным методом и основывалось исключительно на опросах, так что невозможно с уверенностью утверждать, что влюбчивость — главная причина измен или неразборчивости в отношениях. Более того, все может быть как раз наоборот.