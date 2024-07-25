Простое полоскание рта поможет выявить рак поджелудочной железы на ранней стадии

Рак поджелудочной железы редко диагностируют на ранних стадиях — поэтому он остается одной из главных причин смертности от онкологии. Однако вскоре ситуация может измениться. Ученые из Ратгерского университета выработали элементарный принцип скрининга, который в будущем может спасти множество жизней. Простое полоскание полости рта может быть ключом к раннему выявлению рака поджелудочной железы. Команда исследователей полагает, что именно так будет выглядеть тест на этот вид онкологии.

Похоже, что бактерии полости рта сами по себе могут служить биомаркерами.

«Микробиом полости рта и микробиом желудка взаимосвязаны, и знание того, какие бактерии обитают у вас во рту, говорит нам о том, на что похожа среда в желудке. Даже на небольшой выборке мы смогли увидеть некоторые существенные различия и считаем полученные результаты очень многообещающими», — подчеркнула автор исследования Шрути Редди Перати в беседе с NY Post.



Перати и группа исследователей проанализировали образцы бактерий изо рта пациентов, которым была назначена эндоскопия. Из этой группы у 30 человек был обнаружен рак желудка, у 30 были предраковые состояния желудка, а 38 были здоровыми пациентами контрольной группы. Ученым удалось обнаружить значительные различия между микробами из полости рта у здоровых людей и микробами из полости рта у пациентов с раковыми заболеваниями и предраковыми состояниями.