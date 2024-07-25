Ученые обнаружили удивительные преимущества свеклы для здоровья

Свёкла содержит большое количество питательных веществ, она особенно богата витаминами B и C, минералами, клетчаткой и антиоксидантами. Профессор Лорен Болл из Университета Квинсленда рассказал о преимуществах этого овоща для здоровья.

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В последние годы свёкла привлекает все большее внимание из-за её антиоксидантного и противоопухолевого действия на человека. Она может стать средством для лечения различных заболеваний, связанных с окислительным стрессом и воспалением, таких как рак и диабет.

Также доказано, что свекольный сок помогает снижать систолическое артериальное давление (первая цифра в показаниях) на 2,73–4,81 миллиметра ртутного столба у людей с гипертонией. Некоторые учёные отмечают, что это снижение сравнимо с эффектами, наблюдаемыми при приёме некоторых лекарств и соблюдении специальной диеты.

Кроме того, ряд научных работ показал, что свёкла может улучшить спортивные результаты, в частности у тех, кто занимается упражнениями на выносливость.