Новое исследование раскрыло уязвимости мозга при болезни Альцгеймера

Исследование Массачусетского технологического института (MIT) выявило, какие клетки мозга наиболее уязвимы при болезни Альцгеймера и как некоторые люди сохраняют когнитивные способности, несмотря на признаки патологии.

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Авторы сравнили экспрессию генов в разных областях мозга у людей с Альцгеймером и без, изучив более 1,3 миллиона клеток. Выяснилось, что в гиппокампе и энторинальной коре у пациентов с Альцгеймером существенно меньше определённых типов нейронов, что связано с когнитивным снижением.

Особое внимание уделено белку Reelin. Недавнее исследование показало, что активный Reelin может защищать мозг от Альцгеймера. Новое исследование подтвердило, что потеря нейронов, производящих Reelin, связана с когнитивным снижением.

Кроме того, исследование выявило, что астроциты, связанные с антиоксидантной активностью и метаболизмом холина, способствуют сохранению когнитивных функций. Эти результаты согласуются с предыдущими исследованиями, где добавки холина помогали астроцитам справляться с нарушениями, вызванными геном риска Альцгеймера APOE4.