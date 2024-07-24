Эксперты рассказали, зачем заменять часть препаратов для похудения овсянкой

Ученые США из Университета Аризоны провели на мышах тесты, которые показали, что бета-глюкан, который в изобилии находится в овсянке, способствует эффективному снижению веса наравне с семаглутидом. Это специализированный препарат, который прописывают для лечения ожирения, а также диабетикам.

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Овсянка содержит клетчатку, которая улучшает обмен веществ и снижает уровень жиров и сахара в крови, даже в тех случаях, когда в рационе человека присутствует масса продуктов с этими веществами в составе. Клетчатка также нормализует состав микробиоты кишечника.

Исследователи пришли к выводам, что продукты из овса в будущем могут заменить по крайней мере часть лекарств, которые помогают справиться с лишним весом.

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