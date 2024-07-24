Российские ученые разработали сенсор для диагностики аллергии по слюне

Ученые Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) создали сенсор для измерения концентрации гистамина в организме человека по анализу слюны. Этот метод позволяет выявлять аллергии и заболевания ЖКТ. Исследование может проводиться пациентом самостоятельно, без помощи специалистов.

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Новое устройство простое в использовании и не требует участия специалиста для проведения анализа. Сенсор позволяет проводить неинвазивное исследование с использованием небольшого образца слюны, что делает его удобным для использования в различных условиях.

По словам профессора Сергей Ермакова, сенсор можно хранить до шести месяцев без необходимости применения ферментов для хранения. Устройство позволяет за несколько минут определить наличие аллергической реакции на возбудителя, проведя провокационный тест, который заключается в измерении уровня гистамина до и после введения безопасной дозы аллергена.