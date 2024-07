Найдены новые пути заражения клеток коронавирусом

Международный коллектив ученых обнаружил, что коронавирус SARS-CoV-2 может поражать более широкий спектр клеток легких, чем предполагалось ранее. Некоторые штаммы провоцируют пневмонию, а другие — верхние дыхательные пути. Результаты исследования опубликованы в научном журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Чтобы изучить реакцию различных типов клеток на вторжение патогена, ученые создали в лаборатории мини-легкие, используя индуцированные плюрипотентные стволовые клетки (iPSC), предоставленные донорами. Эти органоиды позволили исследовать процесс заражения без участия реальной иммунной системы.

Оказалось, что SARS-CoV-2 может поражать разные типы клеток в легких. При этом разные варианты вируса эффективнее заражали определенные типы клеток. В частности, «старые» варианты вируса, такие как дельта, поражали альвеолярные клетки (эпителиальные клетки легочных «пузырьков») , вызывая тяжелую пневмонию. Поздние варианты, например омикрон, инфицировали верхние дыхательные пути.

В рамках исследования ученые также выяснили, что препараты на основе белка сурфактанта SP-B могут снижать вирусную инфекционность. Научный коллектив намерен провести дополнительные исследования для оценки их эффективности на ранних стадиях COVID-19.