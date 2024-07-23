Новосибирские ученые создали экспресс-тест для определения группы крови
Резидент технопарка Академгородка «Медико-биологический союз» разработал уникальный экспресс-тест для определения группы крови и резус-фактора в полевых условиях и при чрезвычайных ситуациях. Для него не нужно специальной аппаратуры.
Директор компании Михаил Лосев сообщил, что тест представляет собой карточку, для которой нужно всего несколько капель крови. Результат готов за минуту. Уникальность технологии в том, что тест не требует аппаратуры или лаборантских навыков. Обычный человек может самостоятельно провести тест и получить результат, что особенно важно в экстренных ситуациях. Разработка не имеет аналогов в России, отметил Лосев.
Компания МБС является крупным производителем реагентов для ИФА-диагностики и референс-материалов для контроля качества исследований. Резидентом технопарка Академгородка МБС стал в 2009 году, пишет ТАСС.