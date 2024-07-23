Облысение по мужскому типу предложили лечить сахаром

Андрогенная алопеция поражает как мужчин, так и женщин во всём мире. Образование новых кровеносных сосудов может восстановить кровоснабжение и стимулировать цикл возобновления роста волос. Недавно группа учёных сообщила, что 2-дезокси-D-рибоза (дизоксирибозный сахар) обладает способностью стимулировать неоваскуляризацию и рост новых волос, что было подтверждено в моделях in vitro.

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Облысение по мужскому типу, или андрогенная алопеция, является наиболее распространённым типом потери волос во всём мире. Оно вызвано аномальной экспрессией андрогенов и метаболическими эффектами, ключевыми компонентами которых являются дигидротестостерон (DHT) и 5α-редуктаза. Лечение пациентов с андрогенной алопецией остаётся сложной задачей, поскольку используются только два одобренных FDA препарата: миноксидил и финастерид. Они стимулируют рост волос, но оба имеют некоторые негативные эффекты.

Вещество 2-дезокси-D-рибоза (2dDR) представляет собой моносахарид с высокой восстанавливающей способностью. В 2021 году учёные Шеффилдского университета при изучении эффектов 2-дезокси-D-рибозы для заживления ран у животных заметили очевидную стимуляцию волосяных фолликулов, прилегающих к ране.

В новом исследовании они стремились оценить влияние 2-дезокси-D-рибозы на рост волос. Для этого был приготовлен альгинатный гель, содержащий 2dDR, полипропиленгликоль и феноксиэтанол.

Для работы была выбрана модель мыши с андроген-индуцированной потерей волос. Группа, получавшая дигидротестостерон, использовалась в качестве отрицательного контроля, группа, получавшая миноксидил, использовалась в качестве положительного контроля. Также были включены группы, получавшие гель 2dDR и комбинацию 2dDR и миноксидила.

Лечение применялось в течение 20 дней. Эффекты препарата миноксидила на рост волос оказались аналогичны эффектам 2dDR (80%–90%). Не было выявлено существенного преимущества при применении комбинации миноксидила с 2dDR.

Исследование показало эффективность гидрогеля 2dDR для стимуляции роста волос в животной модели андрогенной алопеции. Такие параметры, как длина волос, диаметр стержня волоса, длина волосяных фолликулов, плотность волосяных фолликулов, диаметр волосяных фолликулов, площадь волосяных луковиц, покрытых меланином, и количество кровеносных сосудов подтвердили эффективное восстановление волос после применения гидрогеля 2dDR-SA. Было обнаружено, что он, возможно, столь же эффективен, как и одобренный FDA препарат миноксидил.

«Мы пришли к выводу, что гель 2dDR имеет потенциал для лечения андрогенной алопеции и, возможно, других состояний алопеции, при которых желательна стимуляция роста волос, например, после химиотерапии. Механизм действия 2dDR ещё предстоит установить», – отмечают авторы.



Предварительная гипотеза заключается в том, что дизоксирибозный сахар повышает регуляцию васкулоэндотелиальных факторов роста (VEGF) в этой животной модели, что в свою очередь приводит к стимуляции ангиогенеза и росту новых волос.

Учёные подчёркивают, что дезоксирибозный сахар встречается в природе, он недорог и стабилен, его можно доставлять с помощью различных гелей-носителей. Это делает его чрезвычайно перспективным для дальнейшего изучения в качестве средства для лечения выпадения волос.