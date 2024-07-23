Новый метод анализа крови поможет предсказать десятки заболеваний

Ученые выяснили, что белки в крови могут предсказывать развитие многих заболеваний. Исследование, опубликованное в Nature Medicine, проведено международным партнерством между GSK, Университетом Куин Мэри в Лондоне, Университетским колледжем Лондона, Кембриджским университетом и Берлинским институтом здоровья при клинике Шарите.

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Ученые использовали данные UK Biobank Pharma Proteomics Project, крупнейшего на сегодняшний день исследования протеомики, проведя анализ около 3,000 белков у более чем 40,000 участников. Используя передовые аналитические методы, они определили «подписи» из 5−20 белков для предсказания 67 заболеваний, включая множественную миелому, неходжкинскую лимфому, боковой амиотрофический склероз и дилатационную кардиомиопатию.

Модели предсказания на основе белков превзошли модели, основанные на стандартной клинической информации, такой как анализ крови, холестерина и функции почек.