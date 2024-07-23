Ученые связали употребление фруктов в молодости и депрессией в старости

Оказалось, что наличие большого количества фруктов в рационе человека в период молодости или зрелости эффективно снижает риск возникновения депрессии после достижения 70 лет.

Проанализировав рацион 13 738 добровольцев в возрасте 51 года, ученые пришли к выводу, что между структурированным потреблением фруктов, овощей, круп и сладостей и состоянием психического здоровья есть четкая взаимосвязь. По данным Journal of Nutrition, Health and Aging (JNHA), также исследователей интересовал размер оптимальной порции.

Второй этап исследования включал наблюдение за испытуемыми, которые достигли возрастной отметки 70 лет. Тестирование проходило при помощи Гериатрической шкалы депрессии. Анализ показал, что активное потребление в пищу фруктов в период между 40-65 лет снижает депрессивные симптомы у пенсионеров.

Положительный эффект мог быть достигнут при помощи антиоксидантов и противовоспалительных микроэлементов (к примеру, витамин С, каротиноиды, флавоноиды и др).

Накопительный эффект снижает окислительный стресс и воспаление.

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