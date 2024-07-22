Ученые рассказали, кому грозит ампутация из-за непроходимости артерий

Ученые из Лондонской школы гигиены и тропической медицины провели исследование, которое показало, что после операций по восстановлению проходимости артерий у пациентов в возрасте около 50 лет гораздо выше шанс ампутации конечностей, чем у более пожилых людей старше 80 лет.

© runews24.ru

Такие выводы были сделаны на основании изучения данных 95 тысяч британцев старше 50 лет, у которых диагностировали заболевания периферических артерий. Хоть ампутация в более позднем возрасте несет повышенные смертельные риски, но ее вероятность в старости все же ниже.

Врач рассказал, как можно попытаться избавиться от тромбоза вен и артерий в домашних условиях.

Китайские исследователи нашли новое лекарство, которое может прийти на смену антибиотикам.