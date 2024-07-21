Российские ученые нашли способ улавливать мельчайшие частицы хлора

Томские учёные научились обнаруживать сверхмелкие частицы хлора

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Специалисты Томского политехнического университета подтвердили гипотезу о возможности фиксации вредных хлорорганических соединений даже в самых малых концентрациях. Пресс-служба Минобрнауки РФ сообщила, что в ходе опытов удалось зафиксировать вещества с концентрацией 6 единиц на 1 миллион. Конечной целью учёных является создание анализатора для отслеживания уровня хлорсодержащих соединений, что позволит продлить срок эксплуатации оборудования и сэкономить на ремонте.

Хлорорганические соединения присутствуют в нефти, нефтепродуктах и химических реагентах. Они вызывают коррозию оборудования и «отравляют» катализаторы, что приводит к сбоям в работе производств. При транспортировке нефти через трубопроводы это может привести к экологической катастрофе и большим убыткам из-за возможных прорывов.

В прошлом году эксперименты в инфракрасном и субмиллиметровом диапазоне позволили получить более 10 тысяч спектральных линий. Из них учёные выбрали наиболее перспективные для фиксации сигналов хлорорганических соединений. Затем были изготовлены семь образцов раствора дихлорметана с концентрациями от одной до пяти миллионных долей. Эксперименты проводились совместно с Институтом физики микроструктур РАН, и результаты показали возможность фиксации хлорорганических соединений с концентрацией в 5 частиц на 1 миллион.