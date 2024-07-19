Электричество оказалось способом лечения агрессивных опухолей мозга

Исследование Технологического института Джорджии и Технологического института Вирджинии представляет новую методику, которая может произвести революцию в лечении глиобластомы, агрессивной опухоли мозга.

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В работе, опубликованной в журнале APL Bioengineering, рассматривается электропорация синусоидальными волнами (B-SWE) - новый метод, который нарушает гематоэнцефалический барьер и воздействует на раковые клетки с минимальным повреждением окружающих здоровых тканей.

Исследование, поддержанное грантами Национальных институтов здравоохранения, основывается на высокочастотной необратимой электропорации (H-FIRE). В отличие от традиционной волны, используемой в H-FIRE, в B-SWE применяется синусоидальная волна, которая, как показало исследование, вызывает меньшее повреждение клеток и более эффективное разрушение гематоэнцефалического барьера. Это потенциально может улучшить доставку противораковых препаратов в мозг, минуя барьер, который часто ограничивает эффективность лечения.

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