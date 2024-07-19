Ученые выяснили, что люди с лишним весом не получают достаточно витамина С

Международное исследование с участием Университета Отаго в Крайстчерче показало, что нехватка витамина С в организме человека в значительной степени связана с увеличением массы тела. Кроме того, людям с большим весом нужно получать этого витамина намного больше в сутки для поддержания хорошего здоровья.

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В Новой Зеландии текущая ежедневная рекомендация Всемирной организации здравоохранения по витамину C составляет 45 мг. Это одна из самых низких суточных доз в мире.

Новые же данные показывают, что достижения адекватного уровня витамина С нужно дополнительно получать от 17 до 22 мг витамина С ежедневно на каждые 10 кг дополнительной массы тела по сравнению с человеком весом 70 кг.

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В ходе недавнего исследования учёные проанализировали два крупных международных набора данных. Это Национальное обследование здоровья и питания США (NHANES) за 2017−2018 годы (с участием 2828 взрослых) и Европейское проспективное исследование рака (EPIC) в Норфолке за 1993−1997 годы (с участием 20 692 человек).

Авторы исследования предполагают, что дополнительное потребление витамина С можно обеспечить за счёт приёма пищевых добавок или корректировки диеты.

Изначально считалось, что витамин С полезен исключительно для профилактики цинги. Сейчас же есть доказательства, что адекватный уровень этого витамина может играть важную роль в профилактике рака, болезней сердца.

Другие исследования показывают, что вместе с увеличением веса повышается вероятность развития состояний, связанных с нехваткой витамина С: повышенный риск возникновения инфекций, плохое заживление ран, риск развития депрессии и усталости.

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