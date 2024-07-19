Древние вирусы назвали виновниками развития раковых клеток

Новое исследование, проведенное в Университете Калифорнии в Боулдере, показывает, что древняя вирусная ДНК, встроенная в геном человека, которая когда-то считалась спящей, может играть решающую роль в развитии рака и устойчивости к лечению.

© Ferra.ru

Работа выявила эндогенные ретровирусы, остатки вирусных инфекций, возникших миллионы лет назад, которые активно влияют на экспрессию генов в различных видах рака. Под руководством старшего автора Эдварда Чуонга в исследовании выделена особая линия, известная как LTR10, распространенная, в частности, в раке легких и толстой кишки.

Используя генное редактирование CRISPR, исследователи заставили “замолчать” последовательности LTR10 в раковых клетках, наблюдая значительное снижение экспрессии генов, критически важных для развития рака, таких как XRCC4. Это открытие позволяет предположить, что воздействие на эти древние вирусные переключатели может повысить эффективность существующих методов лечения рака, пишут ученые.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.