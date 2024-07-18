Эндогенные ретровирусы в ДНК влияют на возникновение рака

Оказалось, что “отпечатки” древних ретровирусов в ДНК человека не так безобидны и напрямую влияют на возникновение в организме раковых заболеваний.

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При этом человеческий геном на 8% состоит из данных “отходов”. По данным научного журнала Science Advances (SciAdv), эти участки ДНК оказывают поддержку раковым клеткам. То есть ретровирусы играют роль “переключателей”, которые активизируют близлежащие гены.

Например, линия эндогенного ретровируса LTR10 активно помогает росту новообразований в легких и толстой кишке. Все потому, что LTR10 заразил ряд приматов около 30 млн лет назад. В рамках анализа проб у пациентов с колоректальным раком данный вид ретровируса показал активность в 30% случаев.

Технология редактирования генов CRISPR помогла нейтрализовать патологическое влияние LTR10 на развитие рака. Ученые на лабораторных мышах доказали, что «переключение» LTR10 прекращает онкологические процессы. В этом случае терапия рака была более эффективной.

Ученые подчеркнули, что только линия ретровирусов LTR10 помогает регулировать 70 генов, связанных с раком.

Ранее стало известно, что ученые из Великобритании и США приблизились к излечению рака поджелудочной железы.