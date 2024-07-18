Ученые создали прибор, который сможет узнать точный анализ состава продукта питания

Изобретение ученых из Техасского университета позволит превратить любой смартфон в прибор, который сможет проводить точный анализ молекулярного состава продуктов питания, веществ, лекарств и биопрепаратов.

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Например, поход в лес за грибами перестанет быть русской рулеткой — карманный спектрометр все разложит по полочкам.

Патент на изобретение принадлежит профессору кафедры электротехники и вычислительной техники Техасского университета A & M, доктору Питеру Рентцепису. Вместе с младшими коллегами он разработал компактную установку по превращению смартфона в рамановский спектрометр. Анализируемый образец подсвечивается полупроводниковым лазерным диодом через систему линз, а рассеянный образцом свет проходит сквозь дифракционную решётку и фиксируется камерой смартфона. В этом суть рамановской спектроскопии — в определении пиков и спадов комбинационного рассеивания фонов при освещении образцов.

Полученные смартфоном данные сравниваются с базой образцов, в результате чего пользователь получает ответ, образец чего он только что проанализировал, пишет 3dnews.ru.

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