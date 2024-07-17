Почему так популярны ASMR-видео: ответ психологов

Ученые выясняют, распространяется ли ASMR (Автономная сенсорная меридиональная реакция, англ. autonomous sensory meridian response) лишь на людей с определенными чертами характера, или же для тех, кто еще не испытал это ощущение, еще пока не найден соответствующий триггер.

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ASMR-видео захватили мировые тренды на различных площадках в 2010-х годах. Само значение термина ASMR обычно трактуют как спонтанное ощущение, вызванное каким-либо стимулом, оно постепенно нарастает и доходит до пика. Первой, наиболее распространенной и обширной группой стимулов являются звуковые. Самые известные и популярные среди них: шепот, нежный и тихий голос, медленная мягкая речь; мягкое шуршание, хруст пластиковой или бумажной упаковки, целлофана в руках и пр.

При этом у разных людей термин означает разные явления, отметила психолог Джулия Поэрио из Университета Сассекса (Великобритания). Все же большинство исследователей и потребителей такого контента сходятся во мнении, что в ASMR есть два главных компонента: ощущение покалывания или «искр», которое начинается в голове, а затем распространяется по позвоночнику. Обычно это явление сопровождается чувством эйфории и расслаблением.

«Это похоже на то, когда тебя гладят по волосам», – сказала Поэрио LiveScience.



По ее мнению, ASMR схоже с ощущениями от музыки. Однако в то время, как музыка может заставить биться сердце быстрее, ASMR обычно снижает частоту сердечных сокращений и замедляет дыхание у слушателя.

При этом далеко не все люди воспринимают ASMR, и ученые все еще бьются над разгадкой феномена. По мнению Поэрио, это связано с тем, как формировался мозг человека в раннем детстве.

Ряд исследований показал, что люди с невротизмом, а также открытые к новому опыту люди с большей вероятностью испытают ASMR, чем люди без таких характеристик.

Крэйг Ричард из Университета Шенандоа (США, Вирджиния) отметил, что некоторым требуется до 100 ASMR-видео, чтобы найти тот тип триггера, который им подходит. При этом остаются люди, вовсе не испытывающие такие переживания при просмотре ASMR-видео, но что-то в реальном виде может запустить это чувство.