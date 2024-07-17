Ученые выявили «выключатель» рака поджелудочной железы

Ученые обнаружили молекулу-подавитель рака поджелудочной железы. Исследование, опубликованное в журнале Gastro Hep Advances, может помочь создать новые методы лечения этого агрессивного заболевания.

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Молекула HNF4A, как выяснили ученые, подавляет рост и агрессивность раковых клеток поджелудочной железы. Примечательно, что активность HNF4A значительно снижается на ранних стадиях заболевания.

Поджелудочная железа — железа пищеварительной системы, вырабатывающая пищеварительные соки и гормоны, такие как инсулин. Рак поджелудочной железы — смертельное заболевание, с которым крайне сложно бороться из-за поздней диагностики и резистентности к лечению.

В ходе исследования ученые проанализировали образцы здоровых тканей и тканей больных раком поджелудочной железы, чтобы выявить механизм, с помощью которого опухоли отключают активность HNF4A.

Ученые обнаружили, что на гене HNF4A происходят определенные изменения, которые его «выключают». Низкая активность HNF4A, как выяснилось, связана с плохой выживаемостью пациентов.

По словам ученого, понимание механизма отключения HNF4A может помочь разработать новые методы лечения, как самостоятельные, так и комбинированные.