Американские ученые создали препарат против ВИЧ

Речь идёт о ленакапавире от компании Gilead Sciences.

Об этом сообщает журнал New Atlas. В третьей фазе клинических испытаний лекарство показало стопроцентную защиту. В исследовании приняли участие 5300 женщин в возрасте от 16 до 25 лет. Препарат вводили подкожно дважды в год, специалисты не зарегистрировали значимых побочных эффектов. Отмечается, что ни одна из женщин не заразилась вирусом иммунодефицита.

В конце года медики представят результаты применения ленакапавира у мужчин. Если они тоже окажутся успешными, лекарство может стать удобной и безопасной мерой в профилактике ВИЧ, который активно распространяется в развивающихся странах.