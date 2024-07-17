Ученые назвали напиток, останавливающий рост раковых клеток

Чайный гриб, он же комбуча, позволяет предотвратить развитие онкологии и диабета II типа, благодаря его антиоксидантным свойствам. Соответствующей информацией поделилось издание The Mirror.

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Уточняется, что комбуча готовится из зеленого чая, богатого полифенолами. Именно они препятствуют развитию раковых клеток и даже могут их убивать.

"Увеличение потребления полифенолов может помочь увеличить количество сжигаемых калорий, уменьшить жир на животе, повысить уровень холестерина и снизить уровень сахара в крови", — следует из материала.



Потребление чайного гриба на регулярной основе не только снижает риск развития онкологии, но и приводит к уменьшению уровня сахара.

Комбуча в последнее время приобретает популярность среди молодежи. Многие приверженцы правильного питания добавляют этот напиток в свой рацион, вовсе не задумываясь о последствиях. О вреде чайного гриба рассказала терапевт и диетолог Полина Васильева.

В свою очередь косметолог Марина Герасимова сообщила о необычном лечебном свойстве комбучи для проблемной кожи.