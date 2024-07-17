Ученые нашли мутацию в гене, которая провоцирует развитие склероза

Ключ в решении задачи оказался в ранее невыявленной мутации гена ARPP21. Оказалось, что именно он является провокатором развития бокового амиотрофического склероза.

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Напомним, что Боковой амиотрофический склероз (БАС) - это неизлечимое заболевание, которое постоянно прогрессирует и разрушает центральную нервную систему, приводит к поражению верхних и нижних двигательных нейронов. Больной становится жертвой паралича и полного атрофирования всех мышц тела. К БАС приводят наследственные факторы, плохая экология и нездоровый образ жизни.

В ходе исследования у 10 волонтеров с БАС нашли ранее неизученные мутации гена ARPP21. По данным Journal of Neurology, Neurosurgery & Psychiatry (JNNР), все подопытные проживали в провинции Ла-Риоха в Испании и не имели родственных связей.

Точные причины сбоя в работе ARPP21 еще предстоит уточнить. Однако даже обнаруженное направление - это уже существенный сдвиг в поиске грамотной терапии БАС.

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