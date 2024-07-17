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Раскрыто, сколько нужно есть цельнозерновых продуктов для защиты от болезни Альцгеймера

Болезнь Альцгеймера — это самый распространённый вид деменции. Зависит её развитие от генетики, снижения слуха, депрессии, одиночества, социальной изоляции, долгого нахождения дома взаперти. В качестве профилактики этого заболевания рекомендуется есть цельнозерновые продукты.

Исследователи создали новую диету для профилактики болезни Альцгеймера
© Ferra.ru

По данным клиники Майо, диета MIND помогает справиться с замедлением работы мозга с возрастом. Для этого рекомендуется в день съедать как минимум три порции цельнозерновых. Это позволит снизить риск возникновения болезни Альцгеймера.

© Depositphotos.com / AndrewLozovyi

Диета MIND — это сочетание средиземноморской и антигипертензивной диет. Такой рацион создан на основе многолетних научных исследований.

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