Определены три подтипа болезни Паркинсона с использованием ИИ

Ученые использовали машинное обучение для определения трех подтипов болезни Паркинсона на основе скорости прогрессирования заболевания. Эти подтипы, опубликованные в журнале npj Digital Medicine, не только могут стать важным диагностическим и прогностическим инструментом, но и отличаются ключевыми генами-драйверами, указывающими на потенциальные стратегии лечения.

© Ferra.ru

Исследователи определили подтипы на основе уникальных паттернов прогрессирования заболевания: медленный подтип (PD-I), умеренный подтип (PD-M) и быстрый подтип (PD-R). Они использовали глубокое обучение для анализа клинических данных из двух крупных баз данных и изучили молекулярные механизмы, ассоциированные с каждым подтипом, с помощью сетевых методов.

На основе своих открытий исследователи выдвинули возможные кандидаты в лекарственные препараты, которые могут быть использованы для направленного воздействия на молекулярные изменения в различных подтипах болезни Паркинсона.