Что не так в мозге творческих людей — выяснили ученые

Неврологический источник творчества — что происходит в мозге, когда мы мыслим нестандартно, — неуловим. Однако недавно ученые из Университета здравоохранения штата Юта использовали точный метод визуализации, чтобы раскрыть, как различные части мозга работают вместе, чтобы генерировать творческую мысль. Выводы опубликованы в Brain. Они помогут разработать методы, которые стимулируют творческую мысль или помочь людям с психическими заболеваниями.

Высшие когнитивные процессы, вроде креативности, трудно изучать.

«В отличие от двигательной функции или зрения, они не зависят от одного конкретного места в мозге. Коры креативности не существует», — говорит Бен Шофти, доктор медицины, доцент кафедры нейрохирургии, руководитель исследования.



Но есть доказательства того, что креативность — это все же отдельная функция мозга. Локализованное повреждение мозга после инсульта, может привести к изменениям в творческих способностях — как положительным, так и отрицательным. То есть источник творчества в мозге все же можно найти.

Шофти предположил, что с творческой мыслью могут в значительной степени быть связаны области мозга, которые также активируются во время медитации, мечтаний и др. Эта сеть мозговых клеток называется сетью режима по умолчанию (DMN). Она отвечает за модели мышления, которые возникают при отсутствии конкретных умственных задач.

«В отличие от большинства функций, которые есть у нас в мозге, она не имеет чекой направленности. Это сеть, которая в основном работает все время и поддерживает наш спонтанный поток сознания», — говорит Шофти.



DMN распределена по многим областям мозга, что затрудняет отслеживание ее активности. Исследователям пришлось использовать передовой метод визуализации мозга, чтобы понять, что происходило внутри в каждый момент времени во время творчества. При этом в мозг имплантируются крошечные электроды для точного отслеживания электрической активности разных областей мозга. Технология используется при исследовании эпилепсии — пациенты согласились поучаствовать и в эксперименте по изучению творчества. Это дало гораздо более подробную картину нейронной основы творчества, чем ученые могли получить до этого

«Мы смогли увидеть, что происходит в течение первых нескольких миллисекунд при попытке проявить творческий подход», — говорит Шофти.



Исследователи увидели, что во время задания на творческое мышление, в котором участников просили перечислить новые способы использования повседневного предмета (например стула или чашки), первой активировалась DMN. Затем ее активность синхронизировалась с другими областями мозга, включая те, что участвуют в анализе сложных задач и принятии решений.

Шофти считает, что это означает: творческие идеи возникают в DMN до того, как их оценивают другие области. Более того, исследователи смогли показать, что части сети требуются именно для творческого мышления.

Когда исследователи использовали электроды, чтобы временно приглушить активность некоторых частей DMN, люди придумывали менее креативные способы использования предметов. При этом другие функции мозга оставались совершенно нормальными. Результат показывает, что креативность не просто связана с сетью, но и фундаментально зависит от нее.

Активность сети изменяется при нескольких расстройствах. Например, при руминативной депрессит DMN более активна, чем обычно: это, возможно, связано с повышенным сосредоточением на негативных мыслях, направленных внутрь. Новое открытие может привести к лучшему лечению людей с такими состояниями.