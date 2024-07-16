Британские ученые: тревожность повышает риск заболеть Паркинсоном

Последние исследования британских ученых показали, что у людей, у которых после 50 лет развилась тревожность с гораздо большей долей вероятности столкнуться с болезнью Паркинсона. Опасность вырастает почти в два раза. Такие данные были опубликованы в издании British Journal of General Practice.

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Так как Паркинсон является одним из самых распространенных заболеваний в мире, от которого к 2040 году будет страдать около 14 млн человек, то данное открытие поможет его диагностировать на ранних стадиях и обеспечивать пациентов необходимым лечением.

Но ученые отметили, что эти данные актуальны только для Великобритании и не могут механически переноситься на другие страны, так как и у самой тревожности может быть масса причин.

Ученые выяснили, что Паркинсон может передаваться вместе с кишечными инфекциями.

Японские исследователи утверждают, что Паркинсон может вызвать нехватка некоторых витаминов.