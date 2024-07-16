В Саратове разработали устройство для диагностики сердечной недостаточности

В пресс-службе Саратовского государственного медицинского университета (СГМУ) им. В. И. Разумовского сообщили, что ученые вуза разработали прототип устройства для диагностики сердечной недостаточности. Новый прибор отслеживает ключевые признаки заболевания, снижая нагрузку на медработников и сокращая время ожидания результатов тестов.

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Согласно данным ВОЗ, ежедневно от болезней сердца умирают около 10 000 человек в Европе. Своевременное обнаружение сердечной недостаточности позволяет назначить терапию на ранних стадиях и уменьшить социально-экономические последствия. Сегодня диагностика включает тест шестиминутной ходьбы, который требует много времени от медработников.

Ученые СГМУ создали устройство, автоматизирующее этот тест, что сократит время на анализ результатов. Прототип уже разработан, ведутся исследования для его усовершенствования. Прибор сможет проводить первичный анализ данных и оценивать состояние пациента, что позволит своевременно корректировать терапию, отметили в пресс-службе.