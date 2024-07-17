Эксперты создали шаблон коры головного мозга для анализа нейроданных

Ученые из Дартмутского университета создали новый шаблон коры головного мозга, который поможет более точно анализировать данные нейровизуализации. Статья об этом опубликована в журнале Nature Methods. Шаблон под названием «OpenNeuro Average» (onavg) позволит ученым эффективнее изучать функциональную организацию мозга человека.

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Для понимания того, как работает мозг, ученые часто используют нейровизуализацию, записывая активность мозга участников исследования во время выполнения задачи или в состоянии покоя. Работа мозга организована на коре головного мозга, внешнем слое. Для анализа данных нейровизуализации ученые используют «модель кортикальной поверхности».

Поскольку мозг каждого человека имеет индивидуальную форму, для анализа данных нейровизуализации у разных людей требуется регистрация этих данных на одном шаблоне мозга. Это позволяет идентифицировать одинаковые анатомические области в разных мозгах.

За последние 25 лет было создано несколько таких шаблонов, но большинство из них основаны на данных всего 40 мозгов. Новый шаблон onavg основан на анатомии коры головного мозга 1031 человека из 30 наборов данных, собранных на платформе OpenNeuro.

Разработчики отмечают, что onavg — первый шаблон, который равномерно охватывает различные области мозга. Он также менее подвержен искажениям и требует меньше вычислительных ресурсов для анализа.

По словам ученых, новый шаблон может использоваться для изучения зрения, слуха, языка, а также индивидуальных различий и таких заболеваний, как аутизм и болезнь Альцгеймера.