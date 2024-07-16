Влияет ли цвет яиц на их полезные свойства: исследования

Согласно исследованию 2020 года, опубликованному в Poultry Science, порода курицы и корм, которым ее кормят, способен повлиять на свойства яиц. В рамках эксперимента куры двух пород получали одинаковый рацион, но в яйцах первой повышался уровень аминокислоты цистеина, которая помогает организму вырабатывать коллаген для улучшения состояния волос, кожи и ногтей. Однако у кур второй породы этой аминокислоты в яйцах было меньше.

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Два года спустя в том же научном издании было опубликовано еще одно исследование. Тогда ученые обнаружили, что некоторые породы кур производят яйца, в желтке которых содержится больше каротиноида лютеина, который помогает защитить глаза от вредного воздействия солнечных лучей и глазных заболеваний, чем в яйцах других пород. Тем не менее по цвету скорлупы судить о питательной ценности нельзя — куры с белым оперением несут белые яйца, а с коричневым — коричневые.

По оттенку желтка можно получить немного больше полезной информации: если курицу кормили в основном пшеницей, окраска будет более светлой. Рацион, богатый каратиноидами, сделает желток темно-оранжевым. Однако с точки зрения здоровья особой разницы, какие яйца есть, практически нет — разница между ними минимальна.