Российские разработчики создали экзоскелет для людей без ног

В пресс-службе НТИ сообщили, что на форуме «Архипелаг 2024» в Сахалинской области представлена новая разработка российских ученых — экзоскелет, способный помогать людям с ампутированными ногами или параличом нижних конечностей.

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Этот уникальный протез управляется жестами рук и заданными паттернами движений, обеспечивая пользователю безопасное и комфортное передвижение по любой местности. Экзоскелет помогает равномерно распределять вес тела, снижая нагрузку на мышцы и суставы, что делает ходьбу более легкой и стабильной. Проект основан на передовых технологиях, обеспечивающих высокую функциональность и удобство в использовании.

Имитируя естественные движения ног, экзоскелет позволяет человеку стоять, ходить и выполнять другие повседневные действия. Встроенные гироскопы автоматически корректируют положение протеза, поддерживая баланс и устойчивость на неровной поверхности, отметили в пресс-службе.