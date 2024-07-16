Специалисты создали прибор для выявления сердечной недостаточности

Сердечно-сосудистые заболевания остаются одной из главных угроз для здоровья населения планеты. Ежедневно в Европе от них умирает около десяти тысяч человек, а сердечная недостаточность (СН) – одно из самых распространенных и опасных заболеваний в этой группе. СН возникает, когда сердце не в состоянии перекачивать кровь в достаточном объеме, что приводит к нехватке кислорода в тканях организма.

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Своевременная диагностика СН играет ключевую роль в успешном лечении и предотвращении серьезных последствий. Однако традиционные методы диагностики, такие как тест шестиминутной ходьбы, требуют значительных временных затрат медперсонала.

"Шесть минут для пациента превращаются как минимум в двадцать для врача", – отмечают разработчики из Саратовского государственного медицинского университета (СГМУ), которые нашли решение этой проблемы.



Специалисты СГМУ разработали инновационное устройство, которое автоматизирует тест шестиминутной ходьбы. Этот компактный гаджет отслеживает ключевые показатели пациента во время теста, такие как пульс, частота дыхания, уровень кислорода в крови и другие. Прибор автоматически анализирует полученные данные и выявляет признаки сердечной недостаточности.

"Наша разработка позволит значительно сократить время диагностики и снизить нагрузку на медицинский персонал", - рассказывает один из разработчиков. "Устройство способно не только автоматически анализировать данные теста, но и предоставлять врачам ценную информацию о динамике состояния пациента, что позволяет более эффективно корректировать лечение".



В настоящее время устройство находится в стадии доработки. Разработчики активно работают над совершенствованием программного обеспечения и получением необходимых разрешений для клинического использования. После завершения всех этапов устройство станет доступным для широкого использования в медицинских учреждениях.

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