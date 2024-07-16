Риск увеличивается в два раза: к чему может привести тревожный сон

Сны, те тайные путешествия нашего подсознания, всегда привлекали внимание исследователей. Но недавние исследования выявили пугающую связь между неприятными снами и риском когнитивного снижения, а в некоторых случаях – даже развития деменции.

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Исследование, представленное на 10-м конгрессе Европейской академии неврологии, проанализировало данные 605 людей среднего возраста и 2600 пожилых людей. Результаты показали, что люди, страдающие от неприятных снов каждую неделю, имели в четыре раза больший риск когнитивного снижения. Для пожилых людей эта связь еще более тревожная: риск развития деменции у них увеличивался более чем в два раза.

Это открытие добавляет новые аргументы в пользу важности качества сна. Не просто достаточно спать определенное количество часов, но и то, как мы спим, влияет на наше здоровье. Ранее ученые из Чехии провели исследование, включавшее данные более 4 500 человек, которые в течение трех лет рассказывали о качестве своего сна. Исследование показало, что качество сна напрямую связано с разными аспектами жизни, такими как самочувствие, счастье, удовлетворенность и благополучие.

Важно отметить, что это исследование не показало связи между качеством сна и стрессом на работе. Это говорит о том, что проблемы со сном не обязательно вызваны внешними факторами, но могут быть обусловлены внутренними процессами организма.

Исследование, опубликованное в журнале PLoS ONE, подтверждает, что во время сна ткани организма регенерируются, а мышцы восстанавливаются. Это делает сон не просто периодом отдыха, а важнейшим фактором для поддержания здоровья и общего качества жизни.

Если вы страдаете от неприятных снов, важно обратиться к специалисту. Врач сможет определить причину проблемы и порекомендовать наиболее подходящие методы лечения.

Ранее мы сообщали, что американские исследователи провели исследование, выявившее негативное влияние цирроза печени на работу головного мозга, особенно на память. Эти данные опубликованы в последнем выпуске научного журнала American Journal of Medicine.