Российские ученые создали гибридные наночастицы для ускоренного заживления ран

Ученые из России разработали гибридные наночастицы на основе диоксида церия с полимерным покрытием, способные стимулировать деление клеток кожи и одновременно подавлять рост бактерий, вызывающих инфекции.

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Как сообщает пресс-служба Российского научного фонда, новый материал успешно прошел эксперименты на клеточных линиях, демонстрируя ускоренный метаболизм и деление клеток до 2,5 раза быстрее, а также эффективное подавление размножения патогенных микроорганизмов в 3,2 раза.

Наночастицы, разработанные российскими учеными под руководством профессора Екатерины Силиной, представляют собой наносферы из двуокиси церия, покрытые полимерной оболочкой на базе декстрана. Эта комбинация свойств позволяет материалу активно воздействовать на клетки кожи и бактерии, способствуя эффективному заживлению ран и улучшению регенерации тканей, отметили в пресс-службе.