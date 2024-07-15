Ученые найдут способ улучшать когнитивные способности при помощи пробиотиков

В Институте общественного здоровья имени Ф.Ф. Эрисмана и Клиническом центре наук о здоровье Сеченовского Университета начнут поиск психобиотиков – препаратов, которые, поменяв состав микрофлоры, способны повлиять на когнитивные способности человека. Начало исследования запланировано на сентябрь 2024 года. Об этом «Газете.Ru» рассказал директор Института общественного здоровья имени Ф.Ф. Эрисмана Олег Митрохин.

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Для этого ученым нужно провести исследование особенностей взаимосвязи кишечной микробиоты с психоэмоциональным состоянием и когнитивными функциями.

Сначала ученые с помощью различных тестов оценят состав микробиоты молодых людей, которые станут первыми участниками исследования, их пищевые привычки, образ жизни, а также психофизиологический статус, включая состояние памяти, эмоциональной сферы, личностной и ситуативной тревожности, внимания, мышления, центральной нервной системы (зрительно-моторной реакции, слухо-моторной реакции, реакции на движущийся объект), когнитивных функций, импульсивность поведения, самоконтроль и так далее. На начальном этапе исследования участниками будут 185 студентов второго и третьего курсов Сеченовского университета.

Благодаря новому исследованию ученые намерены расширить представления о составе кишечной микробиоты, его влиянии на распространенность синдрома избыточного бактериального роста (СИБР – увеличение числа микробной флоры, сопровождающееся симптомами нарушения пищеварения) и когнитивные функции людей.

«Согласно результатам различных исследований, очевидна взаимосвязь между изменением состава кишечной микробиоты и развитием когнитивных расстройств. Однако такая взаимосвязь подробно изучена лишь при болезни Альцгеймера, но не у здоровых лиц», – отметил Митрохин.



Дальнейшие исследования будут направлены на поиск психобиотиков, препаратов класса пробиотиков, которые, меняя состав микробиоты кишечника, могут оказывать благоприятное влияние на психическое здоровье человека.