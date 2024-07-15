Когда лучше принимать душ: ученые назвали преимущества утренней и вечерней гигиены

Вопрос о том, когда именно нужно проводить ежедневные водные процедуры — рано утром или поздно вечером, — уже давно вызывает жаркие дискуссии в научном сообществе. Каждый из этих вариантов имеет определенные преимущества, поэтому выбор зависит от индивидуальных особенностей и предпочтений конкретного человека.

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Утренний душ: взбадривающий эффект и профилактика болезней

Согласно результатам социологического опроса, проведенного в США, большинство взрослых американцев (42%) предпочитают начинать свой день с принятия душа или ванны. И на это есть вполне обоснованные причины.

Во-первых, утренние водные процедуры помогают организму поддерживать правильный циркадный ритм, сигнализируя ему о пробуждении. Кроме того, ученые выяснили, что холодный душ способен значительно повышать выработку «гормонов счастья» — серотонина, кортизола, дофамина и норэпинефрина. Это позволяет улучшить настроение и снизить уровень стресса.

Более того, регулярные утренние водные процедуры, особенно с чередованием температур, могут на треть сокращать количество дней, когда человек болеет. Это связано с их благотворным влиянием на общее самочувствие и энергетический баланс организма.

Вечерний душ: очищение, релаксация и здоровый сон

В то же время специалисты отмечают и ряд преимуществ вечернего принятия душа. Прежде всего, он позволяет смыть все загрязнения и вредные вещества, с которыми организм столкнулся в течение дня. Это особенно актуально, если человек активно занимался физической активностью или находился в загрязненной городской среде.

Кроме того, теплые вечерние водные процедуры способствуют более легкому засыпанию. Дело в том, что они ускоряют процесс естественного охлаждения тела, сигнализируя мозгу о приближении времени отдыха. Согласно научным исследованиям, 10-минутные теплые ванны, принимаемые за 1-2 часа до сна, действительно улучшают качество и продолжительность ночного сна.

Вечерний душ также может служить отличным способом расслабиться и отвлечься от информационных потоков. Ведь в этот момент человек лишен возможности использовать гаджеты, смотреть телевизор и т. д. Это дает ценную возможность побыть наедине с собой, успокоиться и подготовить организм ко сну.

Уникальные возможности утреннего и вечернего душа

Таким образом, и утренний, и вечерний душ обладают своими уникальными преимуществами для здоровья человека. Выбор времени процедуры в большей степени зависит от индивидуальных особенностей и предпочтений конкретного человека.

Те, кто предпочитают начинать день с бодрящего холодного душа, могут рассчитывать на повышение настроения, энергии и защиты от болезней. А те, кто отдают предпочтение теплым вечерним водным процедурам, получают возможность эффективно очистить организм, расслабиться и улучшить качество сна.

В целом, главное — это регулярно уделять должное внимание гигиеническим процедурам, независимо от того, в какое именно время суток они проводятся. Ведь ежедневный душ или ванна играют ключевую роль в поддержании чистоты тела, здоровья кожи и общего самочувствия человека.