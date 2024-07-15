Ученые рассказали, какие нитраты из пищи полезны для здоровья

Нитраты растительного происхождения полезны для здоровья человека, в то время как нитраты из животных продуктов повышают риск летального исхода. Об этом Университет Эдит Коуэн рассказал на портале MedicalXpress.

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Нитраты содержатся в свекле, листовой зелени, мясе и питьевой воде. В новом исследовании ученые проанализировали данные 52 тысяч пациентов из Дании. Умеренное и высокое потребление нитратов растительного происхождения было связано со снижением риска летального исхода из-за рака или болезней сердца на 14–24%.

Наоборот, более высокое потребление нитратов животного происхождения было связано с увеличением риска летального исхода на 9-12% соответственно. При потреблении обработанного мяса (колбас, сосисок и др.) риск повышался на 12–22%. Нитраты из питьевой воды повышали риск сердечно-сосудистых заболеваний.

При попадании в организм нитраты могут превращаться в оксид азота. Это вещество улучшает кровоток и снижает кровяное давление. Но нитраты могут также превратиться в канцерогены нитрозамины. Считается, что антиоксидантные вещества в овощах подталкивают нитраты к превращению в полезный оксид азота.