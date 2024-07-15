Респираторные бактерии освоили «управление» иммунитетом человека

По данным научного журнала PLOS Pathogens, объектом научной работы стала бактерия Haemophilus influenzae, или гемофильная палочка. Уточним, что данный патоген широко распространен и является причиной тяжелых заболеваний дыхательных путей - к примеру, бактериальной пневмонии.

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Также Haemophilus influenzae способна “обманывать” иммунную систему человека. Происходит это благодаря способности гемофильной палочки обходить сторожевые маркеры организма, убеждая фагоциты в отсутствии риска для организма.

Лабораторные тесты показали, что патогенная бактерия деактивирует клетки-киллеры и купирует воспалительные процессы. Далее Haemophilus influenzae закрепляется в верхних дыхательных путях и приводит к возникновению хронических инфекций.

При сочетании Haemophilus influenzae с вирусами вырисовывается особо негативный сценарий для здоровья человека. Наличие бактерии становится особо ухудшающим течение заболевания фактором.

Данное открытие станет основой для создания новых подходов к терапии заболеваний органов дыхания. Среди приоритетных целей ученые обозначили “научить” иммунную систему вовремя выявлять и обезвреживать Haemophilus influenzae и нивелировать тяжкие последствия для организма.

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