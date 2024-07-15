Ягодами и не только ими: как предотвратить деменцию

Преждевременное старение, деменцию и ухудшение памяти можно предотвратить, благодаря антиоксидантам, содержащимся в ягоде, выяснили зарубежные исследователи.

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Как отметила эндокринолог, практикующий врач, доктор медицинских наук, эксперт РАН Зухра Павлова, комментируя в своем телеграм-канале выводы ученых, лето это как раз то время, когда стоит разнообразить рацион полезными лакомствами.

Специалисты предлагают обратить внимание на чернику (в ней много флавоноидов, которые в том числе способствуют хорошей работе мозга), источник мощного антиоксиданта ликопина - арбуз, а также насыщенный ресвератролом виноград. В некоторых сортах винограда присутствуют еще и полифенолы, улучшающие память.

Кроме того, отличными источниками натуральных витаминов являются привычные нам малина, смородина, клубника, голубика.

"Та же голубика или виноград станут полезным десертом - гораздо лучше шоколада", - подчеркнула Зухра Павлова.



Отмечается, что важно контролировать количество фруктозы в рационе. Она способна дополнительно разжигать аппетит (поэтому ягоду лучше есть на десерт после основного приема пищи), незаметно провоцируя набор лишнего веса.

Одними ягодами защитить мозг и сохранить рабочую память не получится, добавили специалисты. Есть несколько несложных правил, которые вместе с антиоксидантами в рационе помогут сохранить здоровье. Следует убрать из рациона вредные жиры, спиртные напитки. А также отказаться от курения, чаще гулять на свежем воздухе, выбираться за город, поддерживать нормальный вес и контролировать сахар и холестерин в крови.