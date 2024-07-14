Ученые сообщили, что анализ мочи выявил ранний предрак шейки матки у 80% участниц

Простой анализ мочи может выявить предраковое состояние шейки матки с точностью 80%, сообщает HealthDay.

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Ученые представили новый тест, основанный на поиске белков, связанных с инфекцией вирусом папилломы человека 16 (ВПЧ16), ответственным за многие случаи рака шейки матки. Исследование показало, что анализ мочи успешно обнаруживает эти белки на ранних стадиях предрака у 80% участниц.

Этот неинвазивный тест может стать важным инструментом диагностики рака шейки матки, помогая выявлять предраковые изменения и снижая риск развития рака. После дополнительных испытаний он может стать доступным для широкого использования, упрощая процесс обследования и повышая эффективность диагностики этого типа рака.