Ученые доказали вредность близкого проживания к нефтяным месторождениям

В недавнем исследовании, проведенном в Школе общественного здравоохранения Бостонского университета, говорится о результатах, касающихся психического здоровья людей, живущих вблизи мест разработки нефтяных и газовых месторождений, особенно на этапе, предшествующем беременности.

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Исследование, опубликованное в American Journal of Public Health, показывает, что люди, проживающие в непосредственной близости от мест активной нефтегазовой деятельности, примерно в 9 км или менее, испытывают более высокие показатели депрессивных симптомов средней и тяжелой степени. Кроме того, те, кто живет ближе, всего в 2 км, отмечают повышенный уровень воспринимаемого стресса.

В исследовании использовались данные из исследования PRESTO и национальных баз данных для анализа психического здоровья более 5700 участниц из США и Канады. Полученные результаты подчеркивают значительное влияние факторов окружающей среды на психическое благополучие.

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