Ученые выяснили, из-за чего может возникнуть любовь с первого взгляда

Исследование из Израиля показало, что любовь с первого взгляда и влечение к партнеру могут возникнуть всего за первые две минуты общения благодаря синхронности сердцебиения и дыхания. Результаты исследования были опубликованы в журнале Nature.

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Для выяснения причин возникновения симпатии и влечения между людьми ученые провели два эксперимента. В первом участникам предложили наблюдать за актерами, играющими сцену первого свидания. Во втором эксперименте людей попросили участвовать в коротких свиданиях.

Исследование показало, что как мужчин, так и женщин больше всего привлекали те, кто мог быстро настроиться на общий лад, проявляя синхронность в движениях, таких как качание, перекидывание ноги через ногу, улыбки и кивки.

Более ранние исследования тех же ученых показали, что женщинам больше всего сексуально нравились мужчины, которые уже за первые две минуты свидания вызывали у них мурашки по коже своим эмоциональным, нежным и чувственным поведением.