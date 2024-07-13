Исследователи выяснили, как диета влияет на работу мозга

Употребление в молодом и среднем возрасте здоровой сбалансированной пищи помогает поддерживать оптимальное функционирование когнитивных способностей даже в пожилом возрасте.

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Результаты масштабного долгосрочного исследования, представленные на ежегодном собрании Американского общества питания NUTRITION 2024, убедительно подтвердили тесную связь между рационом питания человека и состоянием его когнитивных функций на протяжении всей жизни.

Ученые следили за образом жизни более 3000 участников на протяжении около 70 лет — с 4-летнего возраста до 70 лет. Эти данные стали первыми, в которых удалось проследить взаимосвязь между питанием и работой мозга на столь протяженном временном отрезке.

Исследование показало, что употребление в молодом и среднем возрасте здоровой сбалансированной пищи, богатой растительными продуктами с высоким содержанием антиоксидантов, а также моно- и полиненасыщенных жиров, помогает поддерживать оптимальное функционирование когнитивных способностей даже в пожилом возрасте. Это объясняется тем, что такое питание снижает окислительный стресс и улучшает кровоснабжение головного мозга.

До этого было известно, что здоровый рацион может способствовать профилактике возрастного снижения когнитивных функций и болезни Альцгеймера. Однако данная работа впервые выявила, что формирование правильных пищевых привычек начинает оказывать влияние на мозг намного раньше, чем считалось ранее.

Согласно полученным данным, когнитивные способности, как правило, начинают ухудшаться после 65 лет. Однако этот процесс может быть существенно замедлен при условии соблюдения здоровой модели питания на протяжении всей жизни. Это связано с тем, что питание влияет на такие аспекты функционирования мозга, как скорость обработки информации, внимание, память и исполнительные функции.

Исследователи особо подчеркивают важность установления здорового рациона питания уже в раннем возрасте. Это позволит не только улучшить когнитивные способности в молодости и зрелые годы, но и сохранить их на должном уровне в пожилом возрасте, предотвратив развитие деменции и других возрастных нарушений.

«Эти результаты подтверждают текущие рекомендации общественного здравоохранения о необходимости формирования правильных пищевых привычек с детства для поддержания здоровья на протяжении всей жизни», — отметили авторы исследования.



Таким образом, бережное отношение к качеству своего питания с молодых лет может стать эффективной профилактикой снижения когнитивных функций и развития деменции в более зрелом возрасте. Регулярное потребление растительной пищи, богатой антиоксидантами, позволяет сохранить работоспособность мозга на протяжении всей жизни.