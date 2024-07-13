Ученый из Уфы исследует биорастворимые ортопедические имплантаты

Исследования уникальных биорастворимых цинковых материалов для изготовления ортопедических имплантатов и сосудистых стентов проводит молодой кандидат наук Уфимского университета науки и технологий (УУНиТ) Эльвира Хафизова. Проект реализуется в соответствии с целями и задачами нацпроекта «Наука и университеты», сообщили в Министерстве образования и науки Башкирии.

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«Данные материалы имеют свойство полностью растворяться в организме в течение определенного времени, поэтому для пациента исчезает необходимость в повторной операции. Имплантаты должны быть биосовместимы, не токсичны, обладать нужными механическими и коррозионными свойствами», – рассказала Хафизова.



Сейчас идут первые испытания материала на кроликах, в ближайшие пару лет планируется масштабировать опытные образцы, а затем запустить их в производство. Новый материал позволит сократить сроки пребывания в местах реабилитации, а также снизит стоимость лечения пациентов. Исследования проводятся на территории Межвузовского кампуса мирового уровня совместно с Институтом физики молекул и кристаллов УФИЦ РАН и Башкирским государственным медицинским университетом.

Главная цель нацпроекта «Наука и университеты» – вывести Россию в пятерку мировых лидеров по разработкам в приоритетных областях. Создаются условия, чтобы ученым было комфортно жить и работать в нашей стране, большое внимание также уделяется популяризации науки, чтобы привлечь в эту сферу молодежь. Вузы, НИИ и бизнес приглашают участвовать в совместных проектах, что позволяет быстрее и эффективнее использовать передовые открытия на благо развития страны. Нацпроекты реализуются по решению президента России Владимира Путина с 2019 года.