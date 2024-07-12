Что нужно есть на ужин, чтобы быстрее заснуть

Один из вопросов, который часто волнует многих — как быстрее заснуть и побороть бессонницу. Учеными из Великобритании недавно был выявлен один интересный факт: определенные продукты могут помочь улучшить качество сна. В частности, особого внимания заслуживают тыквенные семечки.

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Чудодейственный магний

Что делает эти маленькие семена такими особенными? Ответ кроется в содержании магния. Магний является миорелаксантом — веществом, способствующим расслаблению мышц. Кроме того, он имеет успокаивающее действие на нервную систему, способствуя улучшению сна.

Не только тыквенные семечки

Тыквенные семечки не единственный источники магния. Этот микроэлемент также содержится в семенах кунжута, подсолнечника, льна, миндале и сушеном тимьяне. Регулярное употребление этих продуктов может помочь вам обогатить организм магнием и улучшить качество вашего сна.

Однако, не забывайте, что питание является лишь одним из факторов, влияющих на качество сна. Регулярные физические нагрузки, соблюдение режима и создание комфортной атмосферы в спальне также являются важными для обеспечения здорового и полноценного отдыха.