ИИ значительно сократил время анализа МРТ сердца

Разработанная исследователями из университетов Восточной Англии, Шеффилда и Лидса модель искусственного интеллекта направлена на анализ МРТ-сканов в четырехкамерной плоскости - важнейшего вида для оценки здоровья сердца.

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Ведущий исследователь Панкадж Гарг и его команда разработали новаторский метод, который значительно сокращает время анализа изображений сердца - с 45 минут вручную до считанных секунд с помощью искусственного интеллекта. Модель, обученная на данных из нескольких больниц и различных МРТ-сканеров, продемонстрировала точность, сопоставимую с человеческими экспертами, но при этом беспрецедентную эффективность.

Это достижение не только упрощает диагностический процесс, но и обеспечивает стабильность и надежность результатов при различных демографических характеристиках пациентов и медицинских условиях, считают ученые.

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