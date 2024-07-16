Ученые нашли новый фактор риска рака простаты

Жизнь в неблагополучных районах влияет на работу генов, связанных со стрессом. Это может повышать риск агрессивного рака простаты, показало исследование, опубликованное в журнале JAMA Network Open.

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Ученые проанализировали гены опухоли у 218 мужчин с раком простаты. У живших в неблагополучных районах были активнее 105 генов, связанных со стрессом. Пять из них способствовали системному воспалению — фактору риска многих заболеваний, в том числе рака.

Также выросла активность гена HTR6, который помогает передавать сигналы между мозгом и другими частями тела. Также он участвует в работе иммунитета, а различные мутации в гене HTR были связаны с агрессивным раком простаты.

Чаще всего в неблагополучных районах жили чернокожие пациенты. Известно, что они чаще заболевают агрессивным раком простаты, причем в более раннем возрасте. Также у них в два раза выше риск летального исхода, связанного с этой болезнью, по сравнению с белыми мужчинами.

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